РИАМО - 3 дек. Студенты Дмитровского техникума, представлявшие Московскую область, достойно выступили на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и заняли призовые места, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

II место в номинации «Кулинарное дело» заняла Виктория Бородина, II место в номинации «Поварское дело» занял Щукин Кирилл, II место в номинации «Декорирование тортов» заняла Анастасия Зайцева, III место в номинации «Карвинг» занял Даниил Мельников, V место в номинации «Художественное вышивание» заняла Екатерина Романчук.

«Поздравляем ребят! Вы большие молодцы! Желаем дальнейшего роста, профессиональных успехов и новых побед!» - говорится в сообщении.

Также благодаря таким хорошим результатам Московская область заняла третье место в общекомандном зачете.