РИАМО - 3 дек. Народный коллектив «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» получил диплом лауреата первой степени международного фестиваля-конкурса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Народный коллектив «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» получил диплом лауреата I степени в номинации «Инструментальное творчество» на XXVII Международном общенациональном фестивале-конкурсе творческих дарований «Большая перемена», - говорится в сообщении.

Фестиваль-конкурс прошел в рамках национального календаря событий министерства культуры РФ.

Ансамблем из Дмитровского округа руководит Валерий Колбин.