РИАМО - 3 дек. С 24 ноября по 2 декабря в Сочи прошли Всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров и юниорок до 22 лет, спортсменки Дмитровского городского округа в составе сборной Московской области одержали победу со скипом Владой Румянцевой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В состав команды также вошли Анастасия Мищенко, Ирина Рязанова, Александра Кардапольцева и Валерия Мирошниченко», - говорится в сообщении.

В турнире приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской областей и Краснодарского края.

«Поздравляем керлингисток и их тренера Татьяну Лукину с заслуженной победой! Впереди у девушек чемпионат России! Желаем удачи! Вперед, к новым победам!» - отмечается в сообщении.