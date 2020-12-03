РИАМО - 3 дек. В текущем году в Подмосковье провели свыше 65 тысяч лабораторных исследований на птичий грипп, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С наступлением холодов начинается период перелета дикой птицы, которая может переносить вирусы на значительные расстояния.

«Именно в миграционный сезон ветеринарные врачи проводят усиленную работу, направленную на поддержание эпизоотического благополучия птицеводческих предприятий региона, личных подсобных и фермерских хозяйств. На данный момент на грипп птиц проведено более 65 тысяч лабораторных исследований», - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области проводят отбор проб на грипп и другие заболевания вирусной природы. Материал исследуется в ветеринарных испытательных лабораториях региона.

В текущем году все результаты исследования оказались отрицательными. Таким образом, Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц.

На территории Московской области насчитывается более 12 миллионов голов домашней птицы. Минсельхозпрод области рекомендует создать для поголовья птицы специальные условия, а именно: закрытую территорию для ограничения контакта с окружающей средой.