РИАМО - 3 дек. С наступлением зимы в регионе закурсировали тематические автобусы «Мострансавто» с символикой проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Забрендированные автобусы уже ездят на маршрутах № 436 «Дом Правительства Московской области –метро Тушинская» и № 339 «Одинцово – метро Парк Победы».

«До конца года будут забрендированы еще более 340 автобусов, внешние борты которых будут украшены тематической символикой проекта «Зима в Подмосковье» с QR-кодом», - говорится в сообщении.

Отсканировав код, пассажир сможет перейти на страницу сайта «Путеводитель по Подмосковью» (welcome.mosreg.ru), и найти места для отдыха или туризма.

Главными составляющими визуального ряда стали узнаваемые бренды-символы Подмосковья – Федоскинская миниатюра, Клинская елочная игрушка, Посадская матрешка, Жостовская роспись.