РИАМО - 3 дек. На платформенной части станции «Мамыри» Коммунарской линии метро в новой Москве возвели колонны, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Ведутся подготовительные работы для устройства верхнего уровня станционного комплекса», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Станцию столичной подземки «Мамыри» возводят за МКАД на территории поселения Мосрентген в новой Москве.

«Мамыри» станет одной из станций строящейся Коммунарской линии метрополитена. На сегодняшний день развернуты работы на всех станциях участка данной ветки от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки». Ее возводят у Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова.

В Коммунарскую линию войдет 16 станций. Станция «Севастопольский проспект» станет пересадочной со станцией «Крымская» МЦК, «Академическая» с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, «Улица Новаторов» с одноименной станцией БКЛ. «Коммунарка» – станет первой пересадочной станцией на новых территориях Москвы.

Ввод в эксплуатацию Коммунарской линии позволит разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническию ветки метро. Ее строительство очень важно для Коммунарки, Щербинки и Троицка.