РИАМО - 3 дек. Москва выполнила план по вводу дорог, с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию 103,4 километра дорог, 23 различных транспортных сооружения и 17 пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, каждый год в городе строят и реконструируют не менее 100 километров дорог.

«В этом году уже к началу декабря годовой план по вводу дорожных объектов выполнен. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 7 километров», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что том числе панируют завершить строительство развязки МКАД-Волоколамское шоссе и первого этапа Внуковского шоссе.