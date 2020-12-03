РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. 17 ящиков для писем Деду Морозу установят в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«17 ящиков для писем Деду Морозу появятся в Изумрудных холмах. Уже на следующей неделе на территории жилых комплексов группы компании «Эталон» заработает новогодняя почта. Маленькие жители микрорайона смогут опустить свои послания до 15 января», - говорится в сообщении.

Раз в неделю курьер-снеговик на специальной брендированной машине будет забирать письма и отвозить в московскую усадьбу зимнего волшебника. Чтобы получить ответ, нужно правильно указать на конверте фамилию и имя, домашний адрес с индексом.

«Благотворительную акцию проводят ГК «Эталон», Московская усадьба Деда Мороза и ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк», - поясняется в материале.

Список адресов, где появятся новогодние почтовые ящики, можно посмотреть на сайте администрации муниципалитета.