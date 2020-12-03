РИАМО - 3 дек. Образцовый коллектив «Ансамбль танца «Сюрприз» из Дмитровского городского округа стал дважды победителем ll всероссийского конкурса-фестиваля по народному танцу «Морошка», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс прошел в городе Сортавала в Карелии. В нем участвовали коллективы из Московской, Владимирской, Челябинской, Омской областей и из других регионов.

«Профессиональное жюри оценило исполнительское мастерство нашего ансамбля и коллектив в очередной раз был удостоен двух дипломов лауреата l степени в номинациях «Русский народно-сценический танец» и «Стилизованный народный танец», - говорится в сообщении.

Руководитель ансамбля – Немкова Г.В., балетмейстеры — Немков В.В. и Мануйлова Т.С.