РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В Доме офицеров подмосковных Люберец 4 декабря откроют Почту Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 4 декабря, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 состоится открытие фотозоны «Почта Деда Мороза». Посетители смогут отправить письмо Деду Морозу и сфотографироваться с новогодней елочкой», - говорится в сообщении.

В 16:00 начнется интерактивная программа «У новогодней елки». Вход на мероприятия проходит по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.