РИАМО - 3 дек. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции началась в Московской области, в первую очередь прививаются медики и учителя, это сделали уже около 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей региона, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к середине декабря в регионе будет развернуто более 90 пунктов вакцинации от Covid-19.

«Вакцина новая, она прошла успешное апробирование. Сейчас это - единственный способ победить коронавирус. Мы видим, что те, кто сделал прививку, переносят болезнь спокойнее. Можно надеяться, что с нового года смогут прививаться и жители 60+. Московская область получит достаточное количество препаратов для массовой вакцинации», - сказал Воробьев.

В Подмосковье используется вакцина «Спутник V» - первая зарегистрированная в мире вакцина от Covid-19. Препарат разработан в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Он создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, формируя иммунитет.

Препарат вводят дважды – после первой дозы в течение трех дней желательно отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. Второй укол — спустя три недели.

Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Вакцина вводится только при их отсутствии.

Противопоказания к вакцинации - наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. Вакцина также не вводится, если у человека высокая температура.

«Я сделал прививку, как только предоставилась возможность. Все мои сомнения сразу же ушли. Это лучшее средство профилактики от коронавируса. Мы можем защищаться средствами индивидуальной защиты, антисептиками либо привиться от этой болезни», - сказал врач-педиатр Одинцовской ЦРБ Денис Давыдов.

Проконсультироваться можно, позвонив на горячую линию: 8 (800) 550-50-30.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье началась вакцинация от Covid‑19. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.

- Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.