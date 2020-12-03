РИАМО - 3 дек. Рабочие завершили капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части №73, расположенной в Северо-Восточном округе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Эта часть - особая, она несет двойную нагрузку, так как в ее ведении не только вызовы с территории округа, но и обеспечение пожарной безопасности крупнейшего столичного объекта - ВДНХ, в том числе регулярное обследование павильонов выставки», - подчеркнул Бирюков.

Здания были построены в 1966 году. Изначально там располагалась военная часть, а затем их передали МЧС. Помещения порядка 30 лет были без ремонта. Кровля протекала, на стенах появились трещины.

«В рамках капремонта несущие стены зданий усилили, частично заменили перекрытия, привели в порядок крыши, отремонтировали фасады», - отметил Бирюков.

Также обновили все инженерные сети, поменяли системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Теперь сотрудники будут работать в комфортных условиях.

Территорию возле отремонтированных зданий благоустроили. Для поддержания физической формы сотрудников была оборудована новая спортивная площадка.