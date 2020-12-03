В ближайшие выходные москвичи могут отправиться на экскурсию по Северному речному вокзалу или прогуляться по бульварам в компании Мобильного художественного театра. В «Лужниках» состоится фестиваль экстремального спорта «Прорыв» и откроется каток. В кинотеатрах выходят в прокат мелодрама «Трое» Анны Меликян и короткометражный фильм Альмодовара по Жану Кокто. Об этих и других интересных событиях выходных подробнее читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 4 декабря

Открытие катка в «Лужниках»

сайт luzhniki.ru

Где: Москва, ул. Лужники, 24, стр. 7

Когда: вторник-пятница с 16:00 до 22:00, выходные и праздничные дни – с 13:00 до 22:30

Стоимость: взрослые – 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные, дети с 7 лет – от 200 до 250 рублей соответственно, дети от 3 до 6 лет в будни – бесплатно, в выходные – 200 рублей

В пятницу на территории спорткомплекса «Лужники» откроется каток. Площадь открытого катка «Южный полюс» составляется 16 тысяч квадратных метров, здесь можно кататься в любом направлении. Первый сеанс – в пятницу в 16:00, далее – по расписанию.

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«Герои бульваров» в Мобильном театре

сайт Мэра Москвы

Где: в приложении и на улицах Москвы

Когда: в любое удобное время

Стоимость: билет – 379 рублей; с подпиской «Яндекс. Плюс» – бесплатно

Мобильный художественный театр основал в 2019 году журналист и писатель Михаил Зыгарь. Действие аудиоспектаклей, которые можно скачать в специальном приложении, разворачивается на главных улицах Москвы. В пандемию формат экскурсий-постановок особенно актуален, ведь приобщиться к культуре можно, свободно гуляя по центру, а не сидя в помещении с другими зрителями.

В афише Мобильного театра: «Покровка. До дна» – о выпивавших на знаменитой улице русских классиках, «Рок-Тверская» – об истории русского рока 90-х с Михаилом Козыревым, «Зарядье» – неторопливая прогулка по парку и знакомство с его непростой историей. Есть и спектакли для домашнего прослушивания.

На этой неделе Мобильный театр выпустил заключительную, третью часть аудиопостановки для детей 6–12 лет «Герои бульваров». На помощь в борьбе с темными силами юным героям приходят памятники, установленные на Бульварном кольце. В ролях – Михаил Боярский, Энджел Жуков, Яна Аршавина, Федор Федосеев, Катя Червова.

Экстрим-фестиваль «Прорыв» в Лужниках

сайт Kassir.ru

Где: г. Москва, СК «Лужники», Малая спортивная арена

Когда: 4 декабря в 18:00, 5 декабря в 16:00

Стоимость: 4 декабря – от 200 рублей, 5 декабря – от 1000 рублей

4 и 5 декабря на Малой спортивной арене «Лужников» пройдет 13-й фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Топовые райдеры покажут зрителям трюки на FMX-байках, BMX-велосипедах, автомобилях, самокатах, снегоходах, роликах и скейтах. Шоу будет сопровождаться художественными спецэффектами.

Мероприятие должно было состояться в марте, но перенеслось из-за введенных ограничений. Организаторы предупреждают зрителей о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Билеты можно купить на сайте Kassir.ru.

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Концерт группы «Кипелов»

Где: Москва, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 4 декабря в 20:00

Стоимость: от 3 000 рублей

Легенда отечественной рок-сцены Валерий Кипелов выступит со своей группой в пятницу на площадке Adrenaline Stadium. По словам представителей концертного агентства, организаторы прикладывают все усилия, чтобы мероприятие состоялось в рамках санитарных требований (из-за пандемии заполняемость концертного зала должна быть не более 25 %). Приобрести билеты можно на сайте клуба.

В сентябре на цифровых площадках вышла видеозапись большого мартовского концерта группы с симфоническим оркестром. Сейчас музыканты работают над новым макси-синглом – сообщалось, что он может выйти в конце 2020 года.

СУББОТА, 5 декабря

Экскурсия по Северному речному вокзалу

Где: Москва, Ленинградское ш., д. 51, встреча у скульптуры девушки с кораблем

Когда: 5 декабря в 15:00

Стоимость: 700 рублей

Северный речной вокзал открылся в столице в начале осени после масштабной реконструкции и уже успел стать модной точкой притяжения. На экскурсии в субботу участники смогут узнать об архитектуре 1930-х годов и истории строительства канала Москва – Волга, оценить отреставрированные интерьеры, подняться на крышу-палубу и полюбоваться панорамой Химкинского водохранилища. Участникам обещают «путешествие во времени» из 1930-х в 1970-е годы. Билеты – на сайте Timepad.

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Концерт «Рождество в Ирландии и Шотландии»

сайт belcantofund.com

Где: г. Москва, Старосадский пер., 7/10, стр. 10, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 5 декабря в 15:00

Стоимость: от 2 800 рублей

Традиционные ирландские и шотландские рождественские мелодии можно будет услышать в субботу в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Рождественские гимны и песни прозвучат в исполнении оркестра волынщиков City Pipes при участии Ивана Ипатова (орган, фортепиано) и Евгения Лапекина (шотландская и ирландская волынки).Концерт пройдет в рамках фестиваля «Дорога в Рождество» фонда «Бельканто». Билеты можно приобрести на «Яндекс.Афише».

Концерт «Песня года»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, Ленинградский просп., д. 36, «ВТБ Арена»

Когда: 5 декабря в 18:00

Стоимость: от 3 500 рублей

Фанаты поп-музыки в субботу смогут побывать на записи концерта «Песня года». Звезды отечественной эстрады, чьи песни занимали верхушки хит-парадов на протяжении года, соберутся на площадке «ВТБ Арена». Для зрителей споют София Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Лобода, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Елка, Николай Басков, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Елена Темникова, Лолита, Леонид Агутин, Егор Крид и многие другие. Билеты – на сайте «ВТБ Арена».

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Спектакль «Жена на бис»

предоставлено театром

Где: Москва, Театр Луны

Когда: 5 декабря в 19:00

Стоимость: 800 – 1400 рублей

Лирическая комедия «Жена на бис» режиссера Павла Урсула – одна из самых популярных в репертуаре Тетра Луны благодаря остроумному сюжету, оригинальной подаче, музыке и искрометной игре ведущих актеров театра.

Спектакль рассказывает о проблемах современных женщин, которым один муж не может дать столько любви и внимания, сколько бы им хотелось. Главная героиня находит свой рецепт счастья - завести себе сразу двух мужей. Она ловко и изобретательно справляется со своей ролью, живя на два дома: оба мужа ждут ее, оба скучают. Чем все это закончится, зрители узнают на субботнем спектакле.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря

Онлайн-лекция «Что такое культурный слой»

Где: онлайн на сайте «Музея Москвы»

Когда: 6 декабря в 14:00

Стоимость: бесплатно

Музей археологии Москвы проводит цикл онлайн-лекций «Занимательная археология» для детей и взрослых. В ближайшее воскресенье состоится вторая лекция на тему «Что такое культурный слой», в ходе которой участники узнают, почему культурный слой так важен для археологов, и создадут наглядную модель.

Нужна предварительная регистрация на сайте музея, чтобы получить ссылку на онлайн-конференцию. Там же указаны материалы, которые понадобятся для изготовления наглядного пособия.

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«Разноцветная Вселенная» в Московском планетарии

из архива Московского планетария

Где: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1, Московский планетарий

Когда: 4 декабря в 18:30, 5 декабря в 20:00, 6 декабря в 17:00

Стоимость: от 650 рублей

В выходные в большом звездном зале пройдет показ фильма «Разноцветная Вселенная» о всеволновой астрономии. Зрители совершат увлекательное путешествие вдоль электромагнитного спектра, побывают внутри туманности и познакомятся с масштабными космическими объектами. Программа раскроет посетителям удивительные краски Вселенной. Билеты продаются только онлайн.

Спектакль «Бесы Достоевского»

сайт театра mbronnaya.ru

Где: Москва, пл. Журавлева, д. 2, ТКЗ «Дворец на Яузе»

Когда: 6 декабря в 19:00

Стоимость: от 9 000 рублей

Одна из громких театральных премьер осени-2020 – «Бесы Достоевского» Константина Богомолова. Это не просто эпатажное прочтение романа «Бесы», а режиссерские размышления на материале текстов Достоевского. По словам Богомолова, это спектакль «о конце времени, об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни, о воцарении смерти‎». Ближайший спектакль пройдет в воскресенье на сцене ТКЗ «Дворец на Яузе». Из-за антиковидных ограничений число зрителей ограничено, поэтому билеты быстро заканчиваются. Билеты на можно приобрести на сайте Театра на Малой Бронной.

Следующие даты спектакля – 8 декабря в ТКЗ «Дворец на Яузе» и 25, 26 декабря в КЗ «Барвиха Luxary Village».

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Спектакль «Дориан Грей» в Театре Луны

предоставлено театром

Где: Москва, Театр Луны

Когда: 6 декабря в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Спектакль «Дориан Грей», созданный режиссером Театра Луны Гульнарой Галавинской под руководством Сергея Поханова, – это оригинальная версия романа «Портрет Дориана Грея» и письма-исповеди «De profundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайльда. Всемирно известная драма показывает разрушение личности, не способной любить, историю падения и страдания человеческой души.

Кинопремьеры

Где: в кинотеатрах Москвы

Когда: с 3 декабря

Стоимость: уточнять в кассах или на сайтах кинотеатров

Мелодрама «Трое»

Пара москвичей – телеведущий Саша (Константин Хабенский) и мотивационный психолог Злата (Виктория Исакова) – женаты много лет и знают друг друга досконально. Они успешны в профессии и хорошо понимают друг дуга, но в жизни им чего-то не хватает. Однажды в размеренный быт врывается посторонняя женщина – питерский экскурсовод Вероника (Юлия Пересильд). Неразрешимый любовный треугольник в духе классики советского кино от режиссера картин «Русалка», «Про любовь», «Фея» Анны Меликян. На фестивале «Кинотавр» картина «Трое» была отмечена премией за операторскую работу.

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Мультфильм «Полное погружение»

Юный дельфин Дельфи со своим лучшим другом Зеббом находят удивительную арку в затопленном городе. Проплыв через нее, можно изменить свой облик до неузнаваемости. Но вскоре об этом узнают злейшие враги дельфинов – мурены, и все подводные жители оказывается в опасности. Дельфи нужно спасти свой народ и заслужить любовь красавицы Мии. Роли озвучивали Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев.

Новогодняя комедия «Комета Галлея»

Еще одна премьера декабря «Камета Галлея» – это новогодняя комедия с классическими атрибутами – нежданными переменами, судьбоносными встречами и чудесами – и звездным актерским составом. Физик-астроном Игнат Галлей увлечен работой в горной обсерватории. Под Новый год он едет в Москву, чтобы оформить развод. Неожиданная встреча с прекрасной незнакомкой Таисией переворачивает все планы вверх дном. Герою предстоит принять решение, которое может изменить всю его жизнь. В ролях: Лия Ахеджакова, Аня Чиповская, Антон Шагин, Павел Прилучный, Анна Михалкова, Нина Усатова.

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Драма «Человеческий голос»

«Человеческий голос» - это 30-минутная картина Педро Альмодовара по неоднократно экранизированной пьесе Жана Кокто. Роль героини, которую когда-то играли Софи Лорен, Ингрид Бергман, Симона Сеньоре и Лив Ульман, в новой версии исполнила Тильда Суинтон. Женщина замерла, гадая, вернется ли ее возлюбленный. Она разговаривает с ним по телефону и проводит время с псом, не понимающим, бросил ли его хозяин. Человек и собака застыли в мучительном ожидании.