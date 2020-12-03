РИАМО - 3 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов Российской Федерации в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

Глава Подмосковья занял второе место среди глав регионов РФ и второе место среди глав ЦФО. На первом месте в двух рейтингах расположился мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте среди глав регионов – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, среди глав ЦФО - глава Тульской области Алексей Дюмин.

В ноябре губернатор Подмосковья сообщал, что социальные карты жителей области старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, заблокируют. Данная мера была введена из-за ситуации с коронавирусом.

Также он заявлял, что с 16 ноября вузы и колледжи Московской области переходят на дистанционную форму обучения.

Еще СМИ цитировали заявления главы Подмосковья о том, что до конца года планируется ввести в строй порядка 100 километров ЦКАД. Воробьев подчеркнул, что эту важную трассу очень ждут в регионе, она позволит разгрузить дороги.

Кроме того, губернатор региона сообщал, что в ноябре в области начнут делать прививки от коронавирусной инфекции регулярно, а в декабре - массово.

Воробьев в ноябре заявил, что массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье придется избежать из-за пандемии Covid-19.

Также СМИ сообщали, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили Объединенный институт ядерных исследований в Дубне.

Еще Воробьев заявил, что в Подмосковье вновь открывается временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

«Медиалогия» составила рейтинг, учитывая влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении и наличие прямой и косвенной речи персоны.