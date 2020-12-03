РИАМО - 3 дек. 12-метровую елку установили у главного здания Северного речного вокзала в столице, дерево украшают портреты выдающихся деятелей культуры и искусства, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

На елке можно увидеть портреты Евгения Вахтангова, Анны Павловой, Елены Образцовой и других деятелей искусства, а также она украшена театральными масками и веерами.

«В парке Северного речного вокзала уже начали монтировать световые декоративные конструкции, светящиеся торшеры и деревья, цифры 2021 и девятиметровый новогодний шар», - сказал начальник службы эксплуатации АО «ОЭК» Антон Шабунин.

Полностью новогодняя иллюминация засветится в Москве 14 декабря. В мегаполисе установят свыше 1 тысячи новогодних елей и около 4 тысяч объемных декоративных конструкций, включая полюбившиеся москвичам световые арки на Манежной и Пушкинской площадях, площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках.

В сентябре 2020 года Северный речной вокзал открылся после реставрации и сразу же завоевал популярность у горожан. Это не только современный транспортный хаб и памятник архитектуры прошлого столетия, но и благоустроенное многофункциональное городское пространство.