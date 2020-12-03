РИАМО - 3 дек. На торгах Московской биржи курс доллара понизился до 75 рублей, в последний раз такой курс наблюдался в середине сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Американская валюта в данный момент стоит 75,05 рубля. В ходе торгов на Московской биржи установился вектор на дальнейшее снижение стоимости доллара. Этому способствует благоприятная финансовая ситуация и рост цен на нефть», - говорится в сообщении.

Еще в мире инвесторы стали больше вкладываться в акции российских сырьевых и технологических компаний, это обеспечивает рублю дополнительное укрепление.

На торгах в середине дня в четверг был восстановлен валютный коридор доллара в рамках 17-18 сентября.

В период пандемии Covid-19 для рынка валют характерна нестабильность, из-за этого поведение игроков на биржах нелегко прогнозировать. Возможно, данный спад курса американской валюты происходит после информации о восстановлении докризисной цены российской нефти.​​