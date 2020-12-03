РИАМО - 3 дек. В Московской области в следующем году планируют благоустроить 40 общественных территорий, среди них набережные и пешеходные маршруты, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В 2021 году в Подмосковье планируют установить 229 детских игровых площадок, асфальтировать 241 двор, провести ремонт ям во дворах (565 тысяч квадратных метров), благоустроить 40 общественных территорий, 22 парка, а также реализовывать программу «Светлый город», включающую 352 объекта наружного освещения.

«При реализации благоустройства территорий Московской области применяется комплексный подход. До начала работ на объектах перекладывают инженерные сети, на прилегающих территориях ремонтируют ограждения, клумбы, в том числе за счет средств собственников объектов», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиИгорь Коханый.

Он уточнил, что в рамках работ обеспечивается доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Деньги, выделенные в 2020 году на реализацию госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018–2022 годы», распределены между 39 общественными территориями, укладкой асфальта в 316 дворах, 15 парками культуры и отдыха и ямочным ремонтом во дворах (655 тысяч квадратных метров). Всего было выделено 8,1 миллиарда рублей, включая субсидии из федерального бюджета – 2,7 миллиарда рублей.

В этом году еще реализуются проекты, которые победили на Всероссийском конкурсе лучших идей по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Благоустройство зоны объектов культурного наследия «Ансамбль застройки центра города XVI–XIX веков» завершили в городе Верея Наро-Фоминского городского округа, городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа завершили благоустройство площади Пухова, в Серпухове – площади Ленина и другие.

Благоустройство коснется и победителей конкурса 2020 года, работы проведут в городских округах Богородский, Волоколамский, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Истра, Чехов, Лобня, Коломна, Бронницы, Звенигород.

Проект «Жилье и городская среда» реализуется с учетом других нацпроектов и помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.

В этом году ведется благоустройство 39 общественных территорий. Работы завершили на 28 объектах, еще восемь завершат до конца года, а оставшиеся – в следующем году.