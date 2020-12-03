РИАМО - 3 дек. В Московской области в следующем году планируют благоустроить 40 общественных территорий, среди них набережные и пешеходные маршруты, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В 2021 году в Подмосковье планируют установить 229 детских игровых площадок, асфальтировать 241 двор, провести ремонт ям во дворах (565 тысяч квадратных метров), благоустроить 40 общественных территорий, 22 парка, а также реализовывать программу «Светлый город», включающую 352 объекта наружного освещения.
Он уточнил, что в рамках работ обеспечивается доступность городской среды для маломобильных групп населения.
Деньги, выделенные в 2020 году на реализацию госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018–2022 годы», распределены между 39 общественными территориями, укладкой асфальта в 316 дворах, 15 парками культуры и отдыха и ямочным ремонтом во дворах (655 тысяч квадратных метров). Всего было выделено 8,1 миллиарда рублей, включая субсидии из федерального бюджета – 2,7 миллиарда рублей.
В этом году еще реализуются проекты, которые победили на Всероссийском конкурсе лучших идей по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Благоустройство зоны объектов культурного наследия «Ансамбль застройки центра города XVI–XIX веков» завершили в городе Верея Наро-Фоминского городского округа, городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа завершили благоустройство площади Пухова, в Серпухове – площади Ленина и другие.
Благоустройство коснется и победителей конкурса 2020 года, работы проведут в городских округах Богородский, Волоколамский, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Истра, Чехов, Лобня, Коломна, Бронницы, Звенигород.
Проект «Жилье и городская среда» реализуется с учетом других нацпроектов и помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.
В этом году ведется благоустройство 39 общественных территорий. Работы завершили на 28 объектах, еще восемь завершат до конца года, а оставшиеся – в следующем году.
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