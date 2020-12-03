РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Работы по строительству пристройки к школе на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи, которые выполнены на 85%, планируют завершить до конца года, учреждение планируют открыть в первом квартале 2021 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров вместе с первым заместителем Сергеем Лукичевым и представителями профильных управлений администрации муниципалитета осмотрел новое здание школы №8, пообщался с директором образовательного учреждения и подрядчиком, поручив увеличить количество рабочих на благоустройстве территории у пристройки.

«Сегодня (в четверг - ред.) под руководством Сергея Юрова состоялось рабочее совещание по контролю за ходом строительства пристройки на 600 мест на улице Юннатов. Были отставания по графику производства работ. Сейчас увеличено количество техники и строителей. Общий процент готовности порядка 85%. Планируем полностью завершить все строительно-монтажные работы до конца года», - сказал Лукичев.

Он добавил, что количество строителей составляет 280 человек. Завершаются отделочные работы. Подрядчик полностью переведен на двухсменный режим работы. В первом квартале 2021 года планируется начать учебный процесс в здании пристройки.

Пристройка к школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино рассчитана на 600 мест. Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». Она позволит полностью ликвидировать вторую смену в образовательном учреждении.