РИАМО - 3 дек. Отдыхающие на территории столичного музея-заповедника «Царицыно» заметили вмерзшую в лед утку, сотрудники поисково-спасательной станции спасли птицу, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«По тревоге к месту происшествия направился спасатель первого класса Константин Комиссаров и заместитель начальника станции Вадим Ганиуллин. Возле «Русалкина моста» спасатели обнаружили беспомощную крякву», - говорится в сообщении.

Комиссаров спустился в водоем в гидрокостюме и, проламывая лед, добрался до замерзающей утки.

Птицу освободили и доставили на поисково-спасательную станцию «Царицыно» для обогрева.

Информация о случившемся была доведена до работников Бирюлевского дендропарка, чтобы они приняли дальнейшие меры.