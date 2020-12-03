РИАМО – 3 дек. Центробанк России хочет создать гибридную платформу эмиссии перспективного цифрового рубля, сообщает Nation News.

«Создание платформы для нового типа валюты должно строиться на формировании цифровых распределенных реестров и централизованных технологий», - сказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Он уточнил, что механизм планируют построить как на локальных, так и на глобальных мощностях.

С помощью этой платформы финансовые организации смогут создавать собственные продукты, призванные работать с цифровым рублем. При этом эмитентом перспективного платежного средства останется ЦБ. ​