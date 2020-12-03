РИАМО - 3 дек. В четверг стартовал четвертый Всероссийский правовой диктант, центральной темой теста в этом году стала Конституция РФ с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации юристов России.

Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф по 12 декабря. Тест рассчитан на граждан от 14 лет. Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы дается 60 минут. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта, а также доступ к инфоматериалам по допущенным ошибкам.

«Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры – одна из основных задач Ассоциации юристов России. Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Это бесплатная юридическая помощь, публикации в СМИ, организация работы горячих линий, специальные проекты на страницах социальных сетей, участие в форумах и встречах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант», – сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Первый юридический диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018 году число зарегистрированных участников составило 165 тысяч человек. В 2019 году в написании диктанта приняли участие 223 тысячи человек, включая около 3,5 тысячи граждан зарубежных стран.