РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Ученикам школ подмосковного Красногорска расскажут о битве за Москву в четверг и 4 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В преддверии 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой сотрудники Красногорского филиала Музея Победы проведут уроки мужества. Занятия для учеников 6-8-х классов пройдут 3 и 4 декабря в школах Красногорска», - говорится в сообщении.

В ходе урока слушатели узнают о событиях, предшествующих началу битвы, познакомятся с ходом сражения и его результатами.

«Именно в Московской битве до этого непобедимая немецкая армия потерпела первое крупное поражение. О значении этого сражения, героизме и мужестве защитников столицы поговорит с ребятами сотрудник нашего музея», - пояснила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Кроме того, рассказ о битве за Москву 5 декабря музей опубликует в своих соцсетях. Интернет-пользователи увидят уникальные экспонаты из фондовых коллекций, связанные с историей обороны столицы.