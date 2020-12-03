РИАМО - 3 дек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции выручка гостиничного бизнеса в столице упала на 40-60%, это одна из самых сильно пострадавших отраслей города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общепит практически выровнялся, отставая на 10-15% от показателей прошлого года. Массовые мероприятия, отели, гостиницы – у них выручка ниже прошлогодних на 40-60% в целом. Если говорить про торговлю непродовольственными товарами, то мы видим динамику в последние месяцы плюс 10-15% относительно показателей прошлого года», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что на данный момент существенно увеличилась доля электронной торговли. Также отмечен рост выручки непродовольственной торговли, при 30% снижении посещаемости торговых центров.