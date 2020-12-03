РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. На минувшей неделе подрядчики провели работы по восстановлению и ремонту фонарей уличного освещения по улице Смирновской в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Работы выполнены силами подрядной организации ГБУ Московской области «Мосавтодор». Она провела необходимые ремонтные работы, работоспособность фонарей и линии уличного освещения на улице Смирновской восстановлена», - говорится в сообщении.

Жителей просят при обнаружении неисправностей в работе фонарей уличного освещения обращаться по телефонам: 8(495)509-11-04, 8(495)503-30-45 или написать на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.