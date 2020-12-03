РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. В Подмосковье расположено почти 40 полигонов ТБО, 27 из которых включены в программу «Чистая страна», до конца текущего года будет рекультивировано 10 объектов, сообщил в четверг заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин в ходе визита на полигон «Кучино» в Балашихе.

Разин вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, генеральным директором компании «Экоком» Оливером Кайзером детально осмотрел рекультивированный объект перед приемкой выполненных работ и исключением его из реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

«В ближайшие годы мы рекультивируем большое количество таких объектов. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 39 полигонов, 27 из них мы уже включили в программу «Чистая страна». До конца текущего года в общей сложности будет рекультивировано 10 полигонов, в следующем году – не менее трех, а в 2022 году, в соответствии с дорожными картами, постепенно будем проводить работы на остальных полигонах», – сказал Разин.

Он добавил, что работы по активной рекультивации полигона «Кучино» проходили в течение двух лет, так как это длительный технологический процесс.

«Результат налицо, мы видим, что количество жалоб, которые мы получали от наших граждан из-за неприятного его воздействия, кратно сократилось. Сегодня мы можем фиксировать положительный эффект от тех работ, которые были проведены», – подчеркнул Разин.

В рамках работ телу полигона придали оптимальную геометрию и покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров. Для утилизации свалочного газа пробурили 112 скважин, через которые газ подается сначала в систему очистки, а потом на высокотемпературные факела.

На полигоне установлены две блочные теплоэлектростанции для выработки «зеленой» электроэнергии общей производительностью 2 МВт, системы сбора и утилизации фильтрата и ливневых стоков. Чтобы тело полигона не расползалось от осадков, оно укреплено габионной стеной протяженностью почти 3 километра.

В рамках визита министра экологии региона проходит совещание, на которое пригласили участников программы «Чистая страна», муниципальные образования, на территории которых рекультивируются полигоны, а также подрядчиков.

«Каждый полигон - это отдельный проект, но определенные элементы, примененные здесь, в «Кучине», безусловно будут использованы и на других объектах. Примененные здесь ноу-хау интересны не только для нашей страны, но и для мирового опыта», - заключил Разин.