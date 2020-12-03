РИАМО – 3 дек. Российский певец Стас Михайлов рассказал, что перенес операцию на сердце и назвал причины своего недуга, сообщает Федеральное агентство новостей.

Операцию сделали три года назад в Германии. Артист отметил, что его диагноз вовсе не редкий.

«С этой проблемой сталкиваются ежедневно. Пароксизмальная аритмия. Нарушение ритма сердца», — признался Михайлов в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Михайлов отметил, что его недуг могли вызвать гастроли, бессонные ночи и адреналин.

«Я человек горячий, легковозбудимый. Часто не спал после концертов», — пояснил певец.​