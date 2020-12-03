РИАМО - 3 дек. В рамках программы ремонта завершили укладку асфальтобетонного покрытия на территориях медицинских учреждений региона, всего для комфортного доступа жителей к социально-значимым объектам отремонтировали территории порядка 70 больниц и поликлиник в 36 муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году дорожные службы отремонтировали 69 территорий медицинских учреждений. Также у больниц и поликлиник ранее построили 51 новую парковку для автомобильного и велосипедного транспорта. Социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние прилегающей территории и наличие инфраструктуры повышают комфорт и уровень доступности для маломобильных групп граждан», – сообщил глава ведомства Алексей Гержик.

Наибольший объем работ провели в Люберцах и Орехово-Зуеве, где отремонтировали территории 8 медицинских учреждений в каждом, в городском округе Королев покрытие заменили на территориях 5 больниц.

Также укладку покрытия завершили в центральных районных больницах в Электроуглях, Воскресенске, Егорьевске, Зарайске, Видном, Лотошине, Луховицах, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове, Павловском Посаде, Раменском, Рузе, Серпухове, Ступине и Шаховской, городских больницах в Дзержинском, Долгопрудном, Домодедове, Жуковском, Ивантеевке, Клину, Красногорске, Лосино-Петровском, Мытищах, Подольске, Протвино, Фрязине, Рошале, Щелкове, Электрогорске, а также в селе Орудьеве Дмитровского округа и поселке Ашукино в Пушкинском округе.

Ремонт территорий медучреждений проводится в регионе третий год подряд. В 2018 – 2019 годах асфальтобетонное покрытие заменили на территориях порядка 160 медицинских учреждений. Кроме того, для повышения уровня оказания скорой медицинской помощи в этом году обустроили 5 вертолетных площадок на территории травмоцентров первого уровня в Клину, Люберцах, Мытищах и в Подольске.