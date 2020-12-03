РИАМО - 3 дек. К середине 2021 года столичные власти могут снять большинство действующих из-за коронавирусной инфекции ограничений, тогда же городская экономика может перейти к динамичному восстановлению, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас в Москве организации должны обеспечивать удаленную работу как минимум для 30% сотрудников. Помимо этого, ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и другим развлекательным заведениями запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Кроме того, рекомендуется использовать систему чек-инов посетителей.

«Мы рассчитываем, что к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний день ограничений», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что оборот выручки московских компаний вырос по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.