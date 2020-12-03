РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В Международный день инвалидов глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пожелал людям с ограниченными возможностями здоровья сил и мужества, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Доказать себе и всему миру, что все возможно. Что нет предела человеческим возможностям, если поверить в себя. Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечают День инвалидов. От всей души желаю вам здоровья, сил, терпения, мужества. Искренне восхищаюсь вашим характером и силой духа. Сейчас, в период пандемии, вам особенно нелегко. Мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь и сделать вашу жизнь чуть более комфортной и приятной», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в городском округе Люберцы проживают порядка 25 тысяч человек с ограниченными возможностями, из них 910 – дети.