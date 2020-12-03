РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Ущерб природе от незаконной свалки в Красногорске оценили на суму более 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии направило в Межрайонную природоохранную прокуратуру и УМВД по городскому округу Красногорск материалы маркшейдерских и лабораторных исследований, проведенных на месте несанкционированной свалки вблизи деревни Гаврилково.

«По итогам нашего расследования нарушители были оштрафованы на общую сумму 330 тысяч рублей, сумма ущерба от незаконной свалки превысила 5 миллионов рублей», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что вопросы дальнейшего привлечения виновников к ответственности – в компетенции прокуратуры и следственных органов.

Ранее было установлено, что ООО «Специализированное управление монтажных работ» заказало планирование пяти земельных участков, из которых два находятся в ее собственности, а три - арендуются. По договору с подрядной организацией, планирование должно было вестись с использованием инертных грунтов.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области, установлено, что 4 участка сформированы частично в водоохранной зоне водного объекта, в том числе один частично располагается в акватории. В нарушение природоохранного законодательства проект работ не прошел государственную экологическую экспертизу. Кроме того, отсыпка велась грунтами с включением строительных отходов: боя кирпича и бетона, древесины, металлов, текстиля.