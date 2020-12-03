РИАМО - 3 дек. Сложившаяся в Москве эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса, в частности, на период новогодних праздников, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос (введение новых антиковидных мер - ред.) мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

За последние сутки в столице выявили 7750 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в Москве выявили 625 189 таких случаев.

Москвичи смогут записаться на вакцинацию от Covid-19 с 4 декабря, прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.

В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией в Москве необходимо носить маску и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Для пенсионеров, горожан с хроническими заболеваниями и беременных действует домашний режим. Кроме того, столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников. Ученики 6-11-х классов учатся дистанционно до окончания второй четверти, студенты городских вузов и колледжей - до 15 января.

Городские досуговые учреждения для детей закрыты, проведение мероприятий для детей в помещениях приостановлено. В Москве действует запрет на ночную работу развлекательных заведений. Организациям сферы обслуживания рекомендуется использовать систему чекинов для посетителей и работников. Театры, кинотеатры и концертные залы должны заполняться максимум на 25%.

Культурные, выставочные, просветительские, развлекательные и аналогичные мероприятия с участием зрителей в столице приостановлены. Массовые спортивные мероприятия со зрителями проводятся по согласованию с властями.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.