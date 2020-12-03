РИАМО - 3 дек. Семьи Подмосковья, у которых есть дети в возрасте от трех до семи лет и чей доход ниже прожиточного минимума, имеют право на получение пособия, за данной услугой в регионе уже обратилось порядка 100 тысяч человек, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Да, у нас действительно есть такая выплата – от трех до семи лет. Она назначается семьям, у которых дети в возрасте от трех до семи лет и, где средний душевой доход семьи – ниже одного прожиточного минимума. Размер выплаты достаточно значительный – половина прожиточного минимума на ребенка», - сказала Фаевская в эфире телеканала «360».

Она добавила, что пособия выплачивают за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области.

«Выплата за последний месяц была произведена 30 ноября. Порядок мы не нарушили. В соответствии с порядком, выплата может быть перечислена в течение всего календарного месяца», - добавила Фаевская.

Министр уточнила, что все, кто имеет право на получение выплаты, получили ее или получат в ближайшее время. Сроки поступления выплат зависят от банков.