РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Строительство школы на 1,1 тысячи мест завершают в микрорайоне Первомайский в Балашихе, ее планируют открыть в начале 2021 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания побывал на строительной площадке новой школы, где проверил выполненные работы и пообщался с представителями компании-подрядчика. Образовательное учреждение строится по национальному проекту «Современная школа». Из регионального бюджета на нее было выделено около 1 миллиарда рублей.

«Сегодня (в четверг - ред.) находимся на строительной площадке школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Первомайский на шоссе Энтузиастов. Большой объем работ подрядной организаций сделан за последний месяц, набрали хороший темп работы. Если подрядчик не подведет, то рассчитываем уже в 20-х числах декабря получить разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта, чтобы уже в начале следующего года сюда пошли дети», - сказал Юров.

Он добавил, что строительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Заканчивается монтаж фасада, смонтированы инженерные коммуникации, ведутся работы по отделке помещений. Параллельно с этим выстраивается взаимодействие с поставщиками оборудования.