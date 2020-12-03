РИАМО – 3 дек. Экономист Александр Разуваев назвал главные причины роста цен на жилье – это подорожание активов, снижение ставок, а также высокий спрос на рынке, сообщает Nation News.

В Москве за год рост цен на недвижимость может достичь 20%, а в других регионах - 10-12%

«На фоне выхода России и мировой экономики из рецессии и допечатки денег мировыми Центробанками будут дорожать все активы, кроме золота. Нефть будет также дорожать, а у нас все активы — производные от стоимости нефти. Следовательно, будут дорожать недвижимость и акции», - сказал Разуваев.

Он подчеркнул, что льготная ипотека не является ключевым фактором роста цен, на них влияет общее подорожание активов. ​