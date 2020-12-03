РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В многофункциональных центрах Подмосковья, в том числе Люберец, собственники гидротехнических сооружений могут получить услугу по согласованию размера вреда в случае аварии по упрощенной схеме с минимальным списком документов, говорится в сообщении МУ «Люберецкий МФЦ».

«Владельцам гидротехнических сооружений стало проще получить услугу в МФЦ по согласованию размера вреда в случае аварии. Список документов сокращен в пять раз. Вместо 11 документов собственник ГТС должен предоставить только паспорт заявителя и расчет размеров вероятного вреда. Сервис доступен в любом многофункциональном центре Подмосковья», - говорится в сообщении.

Услуга необходима для того, чтобы застраховать гидротехническое сооружение. Сервисом могут бесплатно воспользоваться индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Срок оказания услуги – 30 дней.

Предварительная запись на получение услуги доступна на региональном портале.





