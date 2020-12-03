РИАМО - 3 дек. Число гибнущих в ДТП на подмосковных дорогах за 11 месяцев 2020 года снизилось на 9%, за этот период в авариях погибли 680 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Зафиксировано 680 погибших, за аналогичный период прошлого года в ДТП погибли 748 человек», - говорится в сообщении.

Сделать дороги в регионе безопаснее помог комплекс мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря реализации нацпроекта количество мест концентрации ДТП должно снизиться на 20% по сравнению с 2017 годом, показатель смертности в дорожных авариях - до 12 человек на 100 тысяч населения.

«Комплексная работа позволяет не допускать повторные случаи в конкретных местах и в целом снизить количество ДТП и погибших», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Подмосковье на 14% снизилось число гибнущих при столкновении и в случае наезда на пешехода, на 63% снизилась смертность при опрокидывании транспорта. При этом на 22% увеличилось число гибнущих при наезде на стоящее транспортное средство.