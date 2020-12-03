РИАМО - 3 дек. Пособия по безработице на 4,6 миллиарда рублей выплатили жителям Подмосковья с начала эпидемии коронавирусной инфекции, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«С апреля мы уже выплатили в качестве пособий по безработице 4,6 миллиарда рублей», - сказала Фаевская.

Она отметила, что все средства в бюджете есть. Задержек в дальнейших выплатах быть не должно.

«Выплата пособий - это федеральные полномочия и реализуются из средств федерального бюджета. Мы все средства получили в полном объеме», - заключила Фаевская.

С 1 октября минимальный размер пособия по безработице составляет 1,6 тысячи рублей, его выплачивают три месяца. Максимальный размер пособия - 12,1 тысячи рублей, и выплачивается оно шесть месяцев.

Фаевская также отметила, что 4,6 тысячи человек проходят переобучение по направлению центров занятости в Подмосковье.

«У нас уже переобучаются 4,6 тысячи человек для того, чтобы трудоустроиться», - пояснила Фаевская.

Она добавила, что это как курсы повышения квалификации, так и переобучение.