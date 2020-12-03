РИАМО - 3 дек. Три дома с необычной архитектурой будут построены на набережной Марка Шагала, одно из зданий будет иметь золотую 22-метровую арку, другое – фигуры керамических зайцев, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Объекты появятся в составе ЖК «Зиларт». По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, над внешним видом домов работали сразу несколько архитектурных бюро.

«Строительство реализуется в два этапа, и сначала будут возведены дома №11 и №12. Первое – 15-этажное здание из светлого кирпича с «золотой» 22-метровой аркой и декоративными элементами, выполненными из металла того же оттенка. Второй дом представляет собой четыре разноэтажных корпуса с фасадами бордово-коричневого цвета, украшенными масками керамических зайцев», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что во вторую очередь построят дом №13 с отделкой из клинкерного кирпича. Он также будет иметь вид на набережную.

Все дома будут иметь доступ к подземной парковке на 600 автомобилей.