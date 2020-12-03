РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. При подготовке к зимнему периоду в городском округе Люберцы заменили 8,8 километра ветхих сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Готовность городского округа Люберцы к отопительному сезону составляет 100%, получен акт от Ростехнадзора Московской области о готовности округа к отопительному периоду в полном объеме. К зиме подготовлены: 2 102 МКД, 81 котельная, 283,5 километра сетей теплоснабжения, 30 ВЗУ, 416,1 километра сетей водоснабжения, 37 КНС, 384,2 километра сетей водоотведения, 716 тонн запасов топлива. Было заменено 8,8 километра ветхих сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что к эксплуатации в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов подготовлено 88 учреждений образования, 5 учреждений физкультуры и спорта, 11 учреждений здравоохранения, 12 учреждений культуры.

Отопительный сезон 2020-2021 годов на объектах социальной сферы и МКД городского округа начат 21 сентября. Котельные, водозаборные узлы работают в штатном режиме. На всех предприятиях организована круглосуточная работа аварийно-диспетчерских служб.

«В городском округе деятельность по снабжению объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы осуществляют 14 ресурсоснабжающих организаций. Создано 56 аварийно-восстановительных бригад (190 человек). На территории городского округа работает Единая диспетчерская служба ЖКХ, которая интегрирована со службой 112, ее телефоны: 8(800)301-41-33, 8(495)103-44-33», - добавил Ружицкий.