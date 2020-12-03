РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. На железнодорожных путях в подмосковных Люберцах с начала текущего года погиб 21 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2019 году на железнодорожной инфраструктуре в черте городского округа Люберцы погибли 29 человек. С начала 2020 года - 21 человек. Основная причина гибели людей – проход на железную дорогу в несанкционированных местах», - говорится в сообщении.

26 октября вблизи платформы Красково был смертельно травмирован мужчина на перегоне «Томилино - Красково». 15 ноября на перегоне «Томилино - Красково» смертельно травмирован мужчина. 22 ноября травмировался мужчина на перегоне «Ухтомская - Люберцы-1», а 24 ноября на том же перегоне мужчина погиб.

Железная дорога – зона повышенной опасности. Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора.

«Помните, нет ничего важнее человеческой жизни», - заключается в материале.