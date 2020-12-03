РИАМО - 3 дек. Средства на пособия по безработице в Подмосковье предусмотрены в бюджете, поэтому выплаты осуществляются без задержек, сообщила в четверг министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Все необходимые средства по выплате пособий по безработице предусмотрены до конца года. <...> Никаких задержек у нас не будет», - сказала Фаевская.

Она отметила, что в случае задержки выплаты нужно внимательно посмотреть информацию в личном кабинете на портале «Работа в России», кроме того, работает горячая линия +7-800-550-50-30, также можно прийти на прием в центры занятости, которые сейчас работают по предварительной записи.

«Расчет пособия происходит как расчет заработной платы - до конца месяца», - добавила Фаевская.

По ее словам, с 1 октября минимальный размер пособия по безработице составляет 1,6 тысячи рублей, его выплачивают три месяца. Максимальный размер пособия - 12,1 тысячи рублей и выплачивается оно шесть месяцев. Выплаты, введенные в период пандемии, перестали действовать.

Фаевская также сообщила, что за год жители Московской области подали 278 тысяч заявлений на регистрацию в качестве безработных.

«Уровень регистрируемой безработицы в Московской области составляет 3,35%. Количество безработных составляет 139 тысяч человек», - сказала Фаевская.