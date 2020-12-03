РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В Люберецкой областной больнице работает прямая телефонная линия для жителей городского округа, чьи социальные карты были ошибочно заблокированы, для возобновления действия карты необходимо оставить заявку, сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

«С 11 ноября люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, не могут воспользоваться социальными картами для проезда в общественном транспорте по льготному тарифу - карты временно заблокированы. Если произошла ошибочная приостановка действия карты, жители могут оставить заявку на ее разблокировку в поликлинике по месту прикрепления или по номеру прямой телефонной линии Люберецкой областной больницы: 8(495) 554-51-54. Телефонная линия работает в будние дни с 8:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

Владелец социальной карты может ее разблокировать в нескольких случаях: отсутствие хронических заболеваний, возраст не старше 65 лет, с хроническими заболеваниями необходимо регулярно посещать медучреждения по жизненным показаниям (гемодиализ, химиотерапия и так далее).

Отменить приостановку действия карты также могут пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, если их присутствие необходимо на работе. В таком случае заняться разблокировкой карты обязан работодатель. Он должен направить запрос в региональное министерство социального развития.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Подмосковье представители группы риска - лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями - должны соблюдать режим самоизоляции.