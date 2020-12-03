РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Юристы начали вести прием по вопросам социальной поддержки в женских консультациях подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На базе женских консультаций проходит прием юрисконсультов по вопросам предоставления информации о мерах социальной поддержки в период беременности и послеродовом периоде. Получить консультацию могут женщины, состоящие на учете по беременности в женских консультациях Люберец», - говорится в сообщении.

В женской консультации №1 юрист принимает во второй вторник месяца с 15:00 до 17:00 и третий вторник месяца с 9:00 до 11:00. В женской консультации №2 прием ведется во второй четверг месяца с 9:00 до 11:00 и третий четверг месяца с 15:00 до 17:00.