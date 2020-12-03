РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Входные группы домов на Троицкой улице в микрорайоне Новое Павлино и на улице Береговая в микрорайоне Керамик подмосковной Балашихи привели в порядок по предписаниям Госжилинспекции Подмосковья, УК исполнили предписания инспекторов в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения в содержании дома №3 по улице Троицкой и №7 по улице Береговой были выявлены в ходе проверки обращения жителей. Госжилинспекция обязала ООО «УК Термоинжсервис 2» и ООО «Жилинвест» привести в нормативное состояние входные группы указанных домов.

«Сотрудниками ООО «УК Термоинжсервис 2» на улице Троицкой окрашены колонны входной группы и восстановлено плиточное покрытие крыльца нежилого помещения. ООО «Жилинвест» восстановило исправное состояние освещения входной группы подъезда дома на улице Береговой. Факт проведения соответствующих работ подтвержден фотоматериалами, представленными инспекторам управляющими организациями», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, следить за состоянием входной группы – это прямая обязанность управляющей организации.

«Нельзя допускать даже вероятность разрушения напольного покрытия, протечек козырьков, неплотного притвора двери или отсутствия освещения», – подчеркнула она.