РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Застройщик устранит выявленные в ходе плановой проверки нарушения при возведении здания трикотажной мануфактуры в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к плановой проверке административно-производственного здания трикотажной мануфактуры в Красногорске. Застройщиком выступает ООО «Красногорская мануфактура».

«В ходе проверки были выявлены нарушения в части отклонения от проектной документации при выполнении кладочных работ. Участники строительства приступили к устранению нарушений», - говорится в сообщении.

Проверка продлится до 23 декабря.

«На данный момент на объекте ведутся работы по устройству фасадных систем и внутренних перегородок», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.