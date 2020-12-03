РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Ученица кадетской школы городского округа Люберцы Ксения Анучкина стала финалисткой Московского областного фестиваля-конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Организатор фестиваля-конкурса «С чего начинается Родина» - главное управление социальных коммуникаций Московской области. В этом году конкурс проходил в четырех номинациях:«Как прекрасен этот мир», «А на войне, как на войне!», «Подмосковные вечера», «Чтецы».

«Поздравляем кадета-юнармейца Ксению Анучкину - финалистку Московского областного фестиваля-конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина» в номинации «Как прекрасен этот мир», - сказала директор учебного заведения Наталия Скисова.

Она подчеркнула, что в финале конкурса встретились высокопрофессиональные и достойные победы исполнители.

«Желаем Ксюше дальнейших побед и профессионального роста», - добавила Скисова.