РИАМО - 3 дек. Тарифы на услуги ЖКХ в Москве не изменятся с 1 января 2021 года, с 1 июля их рост составит 4,6%, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве на 2019-2023 годы: <...> с 1 января по 30 июня 2021 года - средний индекс (процентов) - 0, с 1 июля по 31 декабря 2021 года - средний индекс (процентов) - 4,6», - говорится в документе.

С начала этого года тарифы ЖКХ также не индексировались, однако с 1 июля 2020 года рост тарифов составил 5%.

Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме.

Как разобраться в квитанции на оплату ЖКУ в Москве>>