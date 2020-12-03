РИАМО - 3 дек. Два дома в поселке Андреевка и деревне Голубое городского округа Солнечногорск привели в нормативное состояние после жалоб жителей, управляющие компании устранили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Житель дома №27, корпуса 3, по улице Жилинской в поселке Андреевка обратился с жалобой на то, что подвал дома собственников не опечатан и угрожает их безопасности. Другое обращение пришло от жителя многоквартирного дома №5 по улице Родниковой в деревне Голубое, он жаловался на отсутствие стендов с информацией в подъездах.

«Несмотря на то, что внеплановые выездные проверки временно приостановлены, Госжилинспекция не прекращает свою работу. Наша задача – помочь каждому жителю региона наладить конструктивный диалог с управляющей организацией, и мы продолжаем осуществлять ее даже в условиях ограничений», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Во время рассмотрения заявок обратившихся инспекторы связались с управляющими организациями с целью потребовать от них устранения нарушений, с которыми в Госжилинспекцию обратились жители.

Так, сотрудники ООО УК «УЮТ» опечатали подвальные помещения в доме в поселке Андреевка, а ЗАО УК «Капитал-Инвест» установило информационные стенды в подъездах дома на Родниковой улице.

Нарушения были устранены в кратчайшие сроки. Эту информацию подтвердили сами заявители.