РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Свыше 1 тысячи жителей подмосковного Красногорска написали тотальный тест «Доступная среда», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Жители муниципалитета приняли участие в общероссийской акции, приуроченной к Международному дню инвалидов, на площадках в молодежном центре, школе №10 и в дистанционном формате в четверг.

«Более тысячи красногорцев написали тотальный тест «Доступная среда». Участники за 30 отведенных минут ответили на 50 вопросов на тему доступной среды и инклюзивного общения», - говорится в сообщении.

В этом году, помимо взрослой аудитории, организаторы провели отдельный трек для школьников. Тест для учащихся содержал 30 вопросов.

«Акция проводится с целью повышения уровня информированности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также для повышения качества знаний в части этики общения с маломобильными гражданами», - поясняется в материале.

Проект реализовала администрация горокруга Красногорск совместно с АНО дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения» (Академия доступной среды).

Международный день инвалидов ежегодно отмечается 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.

«На сегодняшний день в Красногорске проживает 11 715 людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 630 – дети», - заключается в сообщении.