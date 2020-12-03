РИАМО - 3 дек. Падение реальных располагаемых доходов россиян в этом году произошло из-за пандемии коронавируса и макроэкономических процессов, при этом в следующем году быстрого восстановления не будет, сообщает РБК.

Провал в доходах может быть преодолен только к концу 2022 года.

«Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет медленным», - говорится в сообщении.

В своем обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что в лучшем случае доходы увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года.

Эксперты полагают, что после завершения кризиса, вызванного пандемией Covid-19, следует ожидать «отскок» реальных доходов, однако после него рост будет происходить последовательно.​​

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.